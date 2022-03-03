Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

03.03.2022 19:41

- Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor Rus ordusu Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerini vurmaya devam ediyor.

- Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

KİEV - Rus ordusu Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerini vurmaya devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 8'nci gününde Rus ordusu bir çok kenti hedef aldı. Rusya tarafından Ukrayna'da öğleden sonra başlayan Rus saldırılarında Mariupol ve Okhtyrka kentlerine hava saldırıları düzenlendi.

Donetsk Oblastı'nda yer alan Mariupol'de de Rus saldırılarında sivil alanlar hedef alındı. Kentte birçok binada yangın çıkarken, Ukrayna Devlet Acil Servisi ekipleri kentte zarar gören sivilleri tahliye için çalışma başlattı.

Sumi Oblastı'nda yer alan Okhtyrka kentinde de Rus ordusunun düzenlediği hava saldırısında bazı stratejik noktalar ve sivil alanların vurulduğu aktarıldı. Ekipler enkaz altındaki onlarca kişiyi kurtarmaya çalışırken, saldırıda kentteki termik santralin vurulduğu ve dumanların yükseldiği ifade edildi.

Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor
Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor
Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor

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Mariupol, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mariupol ve Okhtyrka kentlerine Rus saldırıları devam ediyor - Son Dakika


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