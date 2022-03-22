Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

22.03.2022 14:30
Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

Ukrayna'daki Ahıska Türkleri Mıkolayiv kentinden tahliye edildi.

Ukrayna'daki Ahıska Türkleri Mıkolayiv kentinden tahliye edildi.

Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'da yaşayan Ahıska Türklerinin tahliyesi devam ediyor. Mıkolayiv şehrinde yaşanan ve ağır bombardıman nedeniyle haftalardır mahsur kalan Ahıska Türklerinin yardımına Türkiye yetişti. Ahıska Türkleri, Türkiye'nin Odessa Başkonsolosluğu tarafından organize edilen tahliye operasyonu kapsamında özel izin ile bölgeye giren 2 otobüsle tahliye edildi.

Yaklaşık 100 kişilik grup önce Odessa'ya ardından otobüslerle Türkiye gelecek.

(Abdullah Ünver/ İHA)

Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi
Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Mıkolayiv kentindeki Ahıska Türkleri tahliye edildi - Son Dakika


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