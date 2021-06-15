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Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gelişmesi Putin'i çılgına çevirdi: Bizi çocuk gibi kandırdılar - Son Dakika

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gelişmesi Putin'i çılgına çevirdi: Bizi çocuk gibi kandırdılar

15.06.2021 07:45

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin dün Twitter'dan yaptığı paylaşımla NATO'ya kabul edileceklerinin doğrulandığını açıklamasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, duruma tepki göstererek, endişe duyduğunu ifade etti. Putin, "Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, NATO'nun Ukrayna'yı kabul etmesinin ardından NBC'den Kim Simmons'ın sorularını yanıtladı.

UKRAYNA, NATO'YA KABUL EDİLECEK

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, NATO'nun Ukrayna'yı ittifaka üye olarak kabul edileceğini doğruladıklarını söyledi.

"UKRAYNA'NIN NATO'NUN BİR PARÇASI OLACAĞI DOĞRULANDI"

Zelenskiy, "NATO partnerlerimizin yüz yüze kaldığımız zorluklar konusundaki anlayışını takdir ediyorum. Liderler, Ukrayna'nın ittifakın bir üyesi olacağını doğrulayarak, 'Üyelik Eylem Planı'nın (MAP) bu sürecin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Ukrayna, Avrupa-Atlantik güvenliğinin sağlanmasında oynadığı rol konusunda hak ettiği takdiri görmeli" ifadelerini kullandı.

''BİZİ ÇOCUK GİBİ KANDIRDILAR''

Putin, askeri bloğun Doğu Avrupa yönündeki genişlemenin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı. NBC muhabiri Simmons, "Genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış?" diye itiraz etti. Rusya Devlet Başkanı, bu itiraza şu tepkide bulundu: "Aferin size! Haklısınız, bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım".

''RUSYA, ABD VE AVRUPA İÇİN TEHDİT Mİ OLUŞTURMUŞ?''

İttifakın neden doğuya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, "Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?" açıklamasında bulundu.

''DÜZENLİ TATBİKATLAR YAPIYORUZ''

Rusya'nın büyük harcamalar yaptığını dile getiren Putin, "Bunun karşılığı ne oldu? NATO'nun altyapısı sınırlarımızda. Ve sonra birilerini tehdit ettiğimizi mi söylüyorsunuz? Evet, düzenli tatbikatlar yapıyoruz, ordumuz için ani tatbikatlar da yapıyoruz. Bu neden NATO ortaklarını endişelendirmeli? Bunu anlamıyorum" diye konuştu.

"NATO, BİR ŞEYLER PLANLIYOR"

NATO'nun siber alandaki güçlenmeyle ilgili görüşünü de belirten Rusya Devlet Başkanı, "NATO, siber alanı savaş meydanı ilan ettiyse bir şeyler planladığı, bir şeyler hazırladıkları anlamına geliyor. Elbette bu durum bizi endişelendirmiyor olamaz" yorumunda bulundu.

Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gelişmesi Putin'i çılgına çevirdi: Bizi çocuk gibi kandırdılar

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın NATO'ya kabul edileceği gelişmesi Putin'i çılgına çevirdi: Bizi çocuk gibi kandırdılar - Son Dakika Dünya


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