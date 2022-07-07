Ukrayna'nın Odessa kentinde sanatçılar, opera ve bale ile halka moral vermeye çalışıyor

Ukrayna'nın Odessa kentindeki sanatçılar, halka bale ve opera gösterileri sunarak ülkedeki savaş ortamını unutturmaya çalışıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı devam ederken Ukrayna'nın Karadeniz'deki en önemli kentlerinden Odessa'da devlete bağlı sanat merkezileri, ülkede hayatın normal şekilde sürmesi için çaba sarf ediyor.

Savaşın başlamasıyla bir ay boyunca kapalı kalan Odessa Ulusal Akademik Opera ve Bale Tiyatrosunun yöneticileri, nisan ayından bu yana tiyatroyu eski performansına kavuşturmaya çalışarak hafta sonları konserleri düzenliyor.

Hava saldırıları tehlikesinin sürdüğü ve bölgenin kültür merkezi olarak da bilinen kentin sakinleri, tiyatronun savaş öncesi günlerindeki gücüne yeniden dönebilmesi için gösteriler sırasında salonu dolduruyor.

Halka moral vermek için kültürel "cephede" mücadele veriyoruz

Odessa Tiyatrosunun Orkestra Şefi ve Ukrayna'nın Onursal Sanatçısı unvanına sahip İgor Çernetski, AA muhabirine, savaşın getirdiği zor günlerde sürdürdükleri faaliyetleri anlattı.

Ülkesinin birçok noktasında Rusya'ya karşı savaşın sürmesine rağmen Odessa'da kültürel hayatın devam edebilmesi için etkili çalışmalar yaptıklarını söyleyen Çernetski, herkesin kendi işiyle meşgul olması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz de insanlara moral vermek, onların manevi yönden güçlenmesini sağlamak için kendi kültürel cephemizde mücadele veriyoruz. İnsanların konsere geldikleri o iki saat boyunca zamanı güzel geçirmeleri, güzel elbiseler giymeleri için uğraşıyoruz."

Halkın özelikle bu dönemlerde tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini ve ailece gelmeye çalıştığını ifade eden Çernetski, "İnsanlar artık bu stres ve sonsuz patlamalardan yoruldu." dedi.

Cepheye giden sanatçılar var

Savaşın başlamasıyla tiyatronun bir ay kapalı kaldığını sonra yeniden açılarak önce provaların daha sonra da konserlerin düzenlenmeye başlandığını anlatan Çernetski, çocukları olan bazı çalışanların tahliye edilmesi, bazı sanatçıların ise cepheye gitmesi nedeniyle kadroda azalma olduğunu ancak buna rağmen yeniden toparlandıklarını belirtti.

Çernetski, "Cepheye giden sanatçılar oldu. Kimliklerini söyleyemem ama bazıları çağırıldı, bazıları ise kendi isteğiyle gitti." ifadelerini kullandı.

Hafta sonunda "La-Bohema" operasının sahnelenmesi için prova yaptıklarını dile getiren Çernetski, "Bu opera en son, savaştan önce sahnelendi. Her şey sanki yeniden başlıyor gibi." dedi.

İnsanlar artık yüksek sesten korkuyor

Stres altında çalıştıklarını ancak halka mutluluk vermek için yoğun provalar yaptıklarını belirten Çernetski, herkesin savaştan çok etkilendiğini kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanlar çok korkuyor. Artık halkın yüksek seslere olan tepkileri de değişti. Maalesef bu stres hayat boyunca bizimle kalacak. O yüzden sessizlik ve sakin ortama daha büyük değer vermeye başladık. Füze saldırısı sesini duymak korkunç bir şey. "

Saldırı tehlikesi nedeniyle bazen konserler durduruluyor

Odessa Tiyatrosunun Bale Grubu Sanat Yönetmeni ve Ukrayna'nın Onursal Sanatçılarından Garry Sevoyan da cephede savaş sürerken diğer yandan sanatla meşgul olmanın kolay olmadığını belirterek "Bu çok zor ama buna büyük ihtiyaç var. Bu, kültürün ayakta durması demektir." dedi.

Sevoyan, savaştan etkilenen sivillerin gösterilere gelip pozitif mesajlar alması gerektiğini söyledi.

Halkın tiyatroya geldiğinde savaşı unutmaya çalıştığını ancak bazen bunun pek mümkün olmadığını ifade eden Sevoyan, şunları kaydetti:

"Bazen hava saldırısı sırasında sirenler çalmaya başlıyor. Bu sırada çalışmamız mümkün olmuyor. Sahnedeki gösteriyi durdurmak zorunda kalıyoruz. İnsanlar binadaki sığınağa, sanatçılar ise onlar için ayrı yapılan sığınağa giriyor. Birkaç kez böyle oldu. Sonra devem ettik."

Sanatçıların ve yöneticilerin, kültürel faaliyetleri dışında gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çalıştığını belirten Sevoyan, "Erkek dansçıların bazıları cepheye gitti. Bugüne kadar hayatını kaybeden veya yaralanan olmadı." diye konuştu.