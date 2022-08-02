UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA - Son Dakika
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UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA

02.08.2022 20:06
UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA

UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi.

UKRAYNA'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor. Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Sierra Leon bayraklı 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıktı. Saat 19.00 sıralarında Türk karasularına giren gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor.

- İstanbul
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Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı Ukrayna'dan çıkan ilk tahıl yüklü gemi 'Razoni' İstanbul açıklarına ulaştı Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı. Tahıl sevkiyatı için Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan yola çıkan Razoni isimli gemi İstanbul açıklarında görülmeye başlandı.
Kaynak: DHA

İstanbul, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA - Son Dakika

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SON DAKİKA: UKRAYNA'DAN ÇIKAN İLK TAHIL YÜKLÜ GEMİ İSTANBUL AÇIKLARINDA - Son Dakika
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