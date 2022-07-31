Ukrayna'nın en zengin iş insanlarından olan ve özellikle tahıl ihracatındaki faaliyetleriyle tanınan Vadaturskiy, "Ukrayna'nın Kahramanı" adlı devlet ödülünün de sahibiydi.

Mıkolayiv Valisi Vitaliy Kim, yaptığı yazılı açıklamada, bölgeye düzenlenen hava saldırısında Mıkolayiv'in "bir kahramanını" kaybettiğini belirtti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Tahıl ticaretiyle uğraşan Ukraynalı iş insanı hava saldırısında öldü - Son Dakika

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