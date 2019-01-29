Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var"
1 saat önce
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi.
Ukrayna
Devlet Başkanı Poroşenko
, "Bizim Rusya
ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kiev
'de Ukrayna televizyonu tarafından yayınlanan bir forumda "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" diye konuştu. Ukrayna'nın kabullenmemesine rağmen, Rusya'nın, 2014 yılında, Kırım
'ı Rus topraklarına katması sebebiyle iki ülke arasında ilişkiler önemli derecede bozulmuştu. Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:46 Kaynak: İHA
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