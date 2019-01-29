Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var"

Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var"

1 saat önce

Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi.

Ukrayna'nın Rusya ile Barışa İhtiyacı Var
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Kiev'de Ukrayna televizyonu tarafından yayınlanan bir forumda "Bizim Rusya ile kesinlikle barışa ihtiyacımız var. Soğuk fakat barış. İnsanlar savaştan yoruldu" diye konuştu. Ukrayna'nın kabullenmemesine rağmen, Rusya'nın, 2014 yılında, Kırım'ı Rus topraklarına katması sebebiyle iki ülke arasında ilişkiler önemli derecede bozulmuştu. Batılı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:46 Kaynak: İHA

Kiev, Petro Poroşenko, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
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