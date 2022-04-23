Ukrayna'nın Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

23.04.2022 14:48
Ukrayna'nın Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı

Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın 21 Nisan'da Zaporijya bölgesinde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait K-52 (Timsah) tipi helikopteri düşürdüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın 21 Nisan'da Zaporijya bölgesinde Rus Hava Kuvvetleri'ne ait K-52 (Timsah) tipi helikopteri düşürdüğü anların görüntüleri paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 24 Şubat'tan bu yana sürüyor. Ukrayna ordusunun 21 Nisan'da Rus Hava Kuvvetlerine ait K-52 (Timsah) tipi savaş helikopterini Zaporijya bölgesinde düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Bir helikopterin düşürüldüğü görülürken, diğerinin kaçmaya çalıştığı kameraya yansıyor. Ukrayna Ulusal Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerini kutluyoruz. Helikopter 21 Nisan'da düşürüldü. Diğer helikopter ise bölgeden kaçmaya çalıştı" ifadeleri kullanıldı.

"21 bin 600 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 24 Şubat- 23 Nisan arasındaki kayıplarına ilişkin bilgi paylaştı. Açıklamada, 21 bin 600 Rus askerinin öldürüldüğü, ayrıca 854 tankın, 2 bin 205 zırhlı askeri aracın, 177 helikopterin ve 154 uçağın da imha edildiği belirtildi. - KİEV

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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna'nın Rusya'ya ait savaş helikopterini düşürdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika


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