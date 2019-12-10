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Ukrayna'nın Rusya'ya borcu 4 buçuk milyar dolara ulaştı

6 saat önce

Rusya Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın 2015 yılına kadar ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık borcun faizlerle birlikte 4 buçuk milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Ukrayna'nın Rusya'ya borcu 4 buçuk milyar dolara ulaştı, System.String[]

Rusya Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın 2015 yılına kadar ödemeyi taahhüt ettiği 3 milyar dolarlık borcun faizlerle birlikte 4 buçuk milyar dolara ulaştığını açıkladı.


Rusya Maliye Bakanlığı, Ukrayna'nın borçlanma tutarı hakkında yeni bilgiler paylaştı. Maliye Bakanlığı açıklamasında Ukrayna ile Rusya arasında 2013 yılında Avrovil kaynak anlaşması gerçekleştirildiği, bu doğrultuda Ukrayna'nın Rusya'dan 3 milyar dolar borç aldığı belirtildi. Açıklamada Ukrayna'nın bu borcu 2015 yılına kadar ödemesi gerektiği hatırlatılırken bu borcun taahhüt edilen sürede ödenmediğine işaret edildi.


Rusya Maliye Bakanlığı, Ukrayna ile yapılan anlaşma çerçevesinde 3 milyar dolarlık borca 4 yılda 1 buçuk milyar dolar oranında faiz işlendiği kaydedilerek konunun İngiltere Temyiz Mahkemesine taşındığını belirtildi.


Ukrayna'nın 2013 yılında Rusya'dan aldığı 3 milyar dolarlık borcu 2015 yılına kadar ödemeyi taahhüt etmesinden sonra Ukrayna'da yaşanan iç savaş nedeniyle Ukrayna tarafı olaylardan Rusya'yı sorumlu tutmuş ve alınan borcu ödemeyeceğini açıklamıştı. - MOSKOVA

Maliye Bakanlığı, Ukrayna, Rusya, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:39 Kaynak: İHA
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