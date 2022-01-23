Üye Girişi
Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması" çağrısı ABD'de karşılık bulmadı - Son Dakika

Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması" çağrısı ABD'de karşılık bulmadı

23.01.2022 23:19
Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması" çağrısı ABD'de karşılık bulmadı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın muhtemel bir müdahaleyi engellemek için Rusya'ya uygulamak üzere hazırlanan yaptırımların hemen devreye sokulması çağrısına karşılık, "caydırıcılık kozlarını tüketmemek için" yaptırımları beklettiklerini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın muhtemel bir müdahaleyi engellemek için Rusya'ya uygulamak üzere hazırlanan yaptırımların hemen devreye sokulması çağrısına karşılık, "caydırıcılık kozlarını tüketmemek için" yaptırımları beklettiklerini söyledi.

CNN, CBS ve NBC televizyonlarına ayrı ayrı mülakat veren Blinken, Joe Biden'ın hafta içi düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı muhtemel harekatına ilişkin "Küçük bir müdahale olursa o zaman bir şeyler yapıp yapmayacağımız üzerine kavga edeceğiz." şeklindeki ifadelerini açıklamaya çalıştı.

Blinken, bunu yaparken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'ya yönelik potansiyel yaptırımların hemen uygulanması çağrısını ve tüm diplomatik çabalara rağmen gerilimin düşmediğine yönelik soruları geçiştirdi.

Avrupa'nın birlik içinde karşılık vereceğinden emin

NBC mülakatında, Chuck Todd'ın Biden'ın açıklamalarına yönelik soruları geçiştiren Blinken, Rusya'nın hem askeri hem de siyasi müdahalelerine karşı Avrupa ile birlik içinde yaptırımlar getireceklerini yineledi.

Blinken, Todd'ın, başta Almanya olmak üzere Avrupa'da bu konuda tam bir kenetlenmenin söz konusu olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine, "Avrupalı ??müttefikler ve ortaklarla yaptığım birçok istişareye dayanarak, orada da hızlı, uyumlu ve aynı zamanda birlik içinde bir karşılık verileceğinden çok eminim." şeklinde konuştu.

Her üç mülakatta da Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesi durumunda Moskova'ya hızlı, son derece sert yaptırımlar getireceklerini yineleyen Blinken, CNN televizyonuna verdiği mülakatta şu ifadeleri kullandı:

"Eğer tek bir yeni Rus askeri, saldırgan bir şekilde Ukrayna'ya girerse, bu, bizden ve Avrupa'dan hızlı, şiddetli ve birlik içinde bir yanıtı tetikler. Ayrıca, Rusya'nın yeni bir askeri müdahalede bulunmaksızın Ukrayna'da yapabileceği başka şeyler de var. Bunlara da Avrupa ile birlikte hızlı, kalibreli ve ortak bir yanıt için hazırız. Her senaryoya bakıyoruz, her biri için hazırlanıyoruz."

Yaptırımları kozları tüketmemek için bekletiyorlar

CBS televizyonunda, ABD'nin Rusya ile yaptığı diplomatik görüşmelere ve Moskova'ya yönelttiği tehditlere rağmen gerilimin düşmediği hatırlatılarak, Ukrayna'nın talep ettiği yaptırımların neden devreye sokulmadığı sorusuna Blinken, şu yanıtı verdi:

"Ukrayna'ya çok önemli askeri yardım sağladık. Ukrayna'daki Rus ajanlarına karşı harekete geçiyoruz. Ancak yaptırımlara gelince, yapabileceğimiz en önemli şey onları, Rusya'yı daha fazla saldırganlığa girişmekten vazgeçirmek için caydırıcı olarak kullanmaktır. Yaptırımları şimdi tetiklerseniz, caydırıcı etkiyi kaybedersiniz."

Blinken, haftalarca çaba harcayarak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik muhtemel saldırısına karşı önemli adımlar atacak güçlü bir ülkeler koalisyonu oluşturduklarını savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ve Avrupa'ya çağrıda bulunarak Rusya'ya yönelik yaptırımların işgal olması durumunda bir tepki olarak getirilmesinden ziyade, işgali engellemek için hemen getirilmesi gerektiğini söylemişti.

Zelenskiy, "Bugün ortaklarımız, Rusların gerilimi artırması durumunda savaşın yarın başlayabileceğini ve ardından güçlü yaptırımların uygulanacağını söylüyor. Sorum şudur: Gerilimin tırmanmasından sonrasını beklemek yerine neden şimdi yaptırımları getirmiyorsunuz?" Buna cevabınız nedir?" ifadelerini kullanmıştı.

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın 'Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması' çağrısı ABD'de karşılık bulmadı - Son Dakika


Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi         
23:22
İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı İntihar ettiği denilen Esmanur'u annesinin öldürdüğü ortaya çıktı         
20:49
Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı Şahan Gökbakar, paylaşımıyla Galatasaray taraftarını kızdırdı         
16:03
Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar Emeklilere yapılan zam ankette soruldu! İşte sonuçlar         
15:49
Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Derin Talu ile Hakan Sabancı'nın aşk yaşadığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
14:46
Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış Yüzüne tutulan mıknatısla gerçek ortaya çıktı! 15 yıl boyunca yanağına saplanan metal parçasıyla yaşamış         
13:32
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı Son Dakika! Kuzey Çevre Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 15 yaralı         
09:54
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanan Sedef Kabaş hakkında ilk yorum         
20:57
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor Bakan Nebati ekonomist ve akademisyenlerle görüştü! Doları düşürecek yeni hamle geliyor         
20:19
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15

Son Dakika Haberleri
23:22 Son Dakika: Yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul'daki üniversitelere 2 gün ara verildi
22:56 Kar yağdı, balık tezgahları şenlendi
22:49 Bandırma Kent Konseyi sokak hayvanlarını unutmadı
22:45 Şahan Gökbakar'ın küme düşme paylaşımıyla yer yerinden oynadı: TRT'de keyifli olacak
22:28 Son Dakika: İstanbul'daki yoğun kar yağışı nedeniyle motosiklet ve elektrikli scooterlar sonraki duyuruya kadar kullanılamayacak
22:25 Kızının hamile kalmak istememesine sinirlenen kadın, 2 çocuk yaptı
22:14 Rıdvan Dilmen açıkladı! İşte Acun Ilıcalı'nın Allahyar için Fenerbahçe'ye vereceği para
22:13 Ankara-Bolu yolunda saatlerdir mahsur kalan vatandaş araçlarını terk edip gittiler
22:10 Şener Şen ile İlyas Salman barıştı
21:48 A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 23:28:08. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın "Rusya'ya yaptırımların hemen uygulanması" çağrısı ABD'de karşılık bulmadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement