SLAVYANSK - Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
Üye Girişi

SLAVYANSK - Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu

13.07.2022 20:46

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, buradaki Slavyansk şehri Rus güçlerince fırlatılan füzelerle vuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'daki Donetsk bölgesine yönelik hava saldırıları sürerken, buradaki Slavyansk şehri Rus güçlerince fırlatılan füzelerle vuruldu.

Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Slavyansk şehrine yönelik Rus kuvvetlerince düzenlenen hava saldırılarının akşam saatlerinde daha da arttığı görüldü.

Yoğun çatışmaların sürdüğü Donetsk cephe hattına yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan şehrin bir semtinde yer alan sanayi yapılarına Rus güçlerince fırlatılan füzeler isabet etti.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi olay yerine geldikten sonra saldırı sonucu yangın çıkan sanayi bölgesinde 3 ayrı füze saldırısı daha meydana geldi.

Bir kaç dakika arayla düzenlenen hava saldırıları sonucu bir fabrikanın ağır hasar aldığı görüldü.

Ukrayna hava savunma sistemlerinin Rus güçlerince fırlatılan füzelere karşı havada çalıştığı da görüldü.

Slovyansk şehri çevresindeki tepelerde de dumanların yükselmesi ve patlama seslerinin duyulması dikkat çekiyor.

Yerel yetkililer, henüz kaç füze ile saldırının gerçekleştiği ve şehirdeki altyapının ne gibi hasar aldığını henüz açıklamadı.

YORUMLAR
500
ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3) ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (3) Son dakika haber: Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentine Rus hava ve topçu saldırıları artıyor Son dakika haber: Ukrayna'nın doğusundaki Bahmut kentine Rus hava ve topçu saldırıları artıyor
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SLAVYANSK - Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:07 Sterling'in 7 yıllık Manchester City macerası sona erdi! 50 milyon sterlin karşılığında Chelsea'ye transfer oldu
21:05 Bakan Akar'dan tahıl koridoru toplantısı sonrası açıklama: Koordinasyon merkezi oluşturulacak
20:33 Datça'da çıkan yangın sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan vatandaşlara 3 bin TL nakit desteği ödemesi başlatıldı
20:09 Datça'daki çıkan orman yangını yerleşim bölgelerine yakın yerlere sıçradı! Evler tahliye edildi
19:45 Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, "istifa" iddialarını yalanladı: İstifanızı veriyorsanız, çeker gidersiniz! Söylentiler gerçeği yansıtmıyor
19:32 Sisam Adası'nda çıkan yangını söndürme çalışmalarına katılan Yunan helikopteri denize düştü: 2 kişi kurtarıldı, 2 kişi kayıp
19:19 Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek isteyen Ronaldo'ya PSG'ye önerildi: Fransız ekibi transferi veto etti
19:10 15 Temmuz'da düzenlenecek mitingi duyuran Vali Yerlikaya, İBB Başkanı İmamoğlu'na ait görüntüler paylaştığını fark edince paylaşımını sildi
18:58 Fortuna Sittard, Burak Yılmaz transferini bir kez daha duyurdu! Videoda dikkat çeken detay...
18:48 Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Nazmi Arıkan, çiftlik evinde bıçaklanarak öldürüldü! Failler her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 21:35:20. #1.13#
SON DAKİKA: SLAVYANSK - Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement