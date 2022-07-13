Yerel yetkililer, henüz kaç füze ile saldırının gerçekleştiği ve şehirdeki altyapının ne gibi hasar aldığını henüz açıklamadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › SLAVYANSK - Ukrayna'nın Slavyansk şehri Rus güçlerince vuruldu - Son Dakika

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