Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara - Son Dakika
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Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

05.04.2022 17:29
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

- Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara Ukrayna'nın Stoyanka kentinde Rus saldırılarının ardından savaşın izleri görüntülendi.

- Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

KİEV - Ukrayna'nın Stoyanka kentinde Rus saldırılarının ardından savaşın izleri görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna topraklarına başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken, Rus birliklerinden temizlenen bölgelerde savaşın ardından meydana gelen yıkım görüntülendi. Rus ordusunun Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından başkente 30 kilometre mesafede bulunan Stoyanka'da da savaşın izleri ortaya çıktı. Kentte birçok yerleşim yeri ağır hasar alırken, kentte birçok iş yerinin de kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda iş yerinin de yağmalandığı görüldü.

Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara
Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Stoyanka kentinde acı manzara - Son Dakika


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