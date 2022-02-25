Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

25.02.2022 17:18

- Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi Ukrayna ordusu tarafından yapılan operasyonlarda Rus askeri araçlarından oluşan konvoy imha edildi.

- Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

KİEV - Ukrayna ordusu tarafından yapılan operasyonlarda Rus askeri araçlarından oluşan konvoy imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırısı 2'nci gününde de sürüyor. Bölgeden bomba ve siren sesleri yükselirken, Ukrayna'ya bağlı Sumi kentinde Ukrayna ordusu ve Rus askerleri arasında da çok sayıda çatışma yaşandı. Operasyonlar esnasında Ukrayna ordusu, Rus askeri araçlarını etkisiz hale getirdi. Çatışma sonrasında bölgeye gelen pek çok kişi, imha edilen araçları görüntüledi.

Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi
Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi
Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi

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THY Avrupa Ligi, Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi THY Avrupa Ligi, Rus takımlarıyla ilgili kararını verdi Ukrayna'da çatışmaların şiddeti arttı Ukrayna'da çatışmaların şiddeti arttı

Ukrayna, Çatışma, Sumi, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Sumi kentinde Rus askeri araçları imha edildi - Son Dakika


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