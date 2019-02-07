Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın Tatbikatı Azak Denizi'nde Suları Isıttı

Ukrayna'nın Tatbikatı Azak Denizi'nde Suları Isıttı

12 dakika önce

- Ukrayna'nın tatbikatı Azak Denizi'nde suları ısıttıKİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kerç Boğazı'na yeniden gemi göndereceklerini açıklamasının ardından Ukrayna ordusu Azak Denizi'nde tatbikat yaptı.

Ukrayna'nın Tatbikatı Azak Denizi'nde Suları Isıttı, System.String[]
- Ukrayna'nın tatbikatı Azak Denizi'nde suları ısıttı

KİEV - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın Kerç Boğazı'na yeniden gemi göndereceklerini açıklamasının ardından Ukrayna ordusu Azak Denizi'nde tatbikat yaptı.
Ukrayna Savunma Bakanlığı'nca, Deniz Kuvvetleri'ne ait gemiler ile Azak Denizi'nde tatbikat yapıldığı, tatbikatta topçu ve ağır donanımlı savaş gemilerinin de görev yaptığı belirtildi. Tatbikatın amacının Azak Denizi'nden Ukrayna'ya yapılması muhtemel bir saldırıda deniz kuvvetlerinin saldırıları püskürtme amacı güttüğü açıklandı. Tatbikata katılan asker ve savaş gemilerinin sayısı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.
Kerç Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 Ukrayna gemisi Rusya tarafından engellenerek gemiler ve askerler Rusya tarafından alıkonulmuştu. Bunun üzerine Kırım'ın Ukrayna'ya ait olduğunu ve Kerç Boğazını kullanım haklarının bulunduğunu savunan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, geçtiğimiz günlerde yine Ukrayna Parlamento Başkanı ve aktivistlerin de içinde olduğu bir geminin Kerç Boğazı'ndan geçeceğini duyurmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:04 Kaynak: İHA

Petro Poroşenko, Ukrayna, Güncel
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