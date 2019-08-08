Son Dakika Haberleri: Ukrayna’nın toprağına Türk bereketi
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Ukrayna’nın toprağına Türk bereketi

1 saat önce

İrili-ufaklı onlarca Türk girişimci Ukrayna'nın toprağına bereket katıyor.

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İrili-ufaklı onlarca Türk girişimci Ukrayna'nın toprağına bereket katıyor. Onlardan biri de belki de en önemlisi uzun yıllar büyük holdinglerde üst düzey yöneticilik yapan Ali Bulut...
Ali Bulut, Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:48 
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