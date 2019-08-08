Ukrayna’nın toprağına Türk bereketi
1 saat önce
İrili-ufaklı onlarca Türk girişimci Ukrayna'nın toprağına bereket katıyor.
İrili-ufaklı onlarca Türk girişimci Ukrayna
'nın toprağına bereket katıyor. Onlardan biri de belki de en önemlisi uzun yıllar büyük holdinglerde üst düzey yöneticilik yapan Ali Bulut...
Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 08:48
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