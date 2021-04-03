'Ukrayna'nın ulusal güvenliği, Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelir' - Son Dakika

'Ukrayna'nın ulusal güvenliği, Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelir'

03.04.2021 15:36
'Ukrayna'nın ulusal güvenliği, Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelir', System.String[]

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya'nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilik hakkında açıklamalarda bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet...

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı gruplar ile Ukrayna birlikleri arasında gerilimin artması ve Rusya'nın Ukrayna sınırında yaşanan askeri hareketlilik hakkında açıklamalarda bulunan Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, "Son günlerde Ukrayna-Rusya arasında yaşanan gerilimi ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit eden tüm girişimleri kaygıyla takip ediyoruz. Rusya Federasyonu'nun Ukrayna sınırına askeri sevkiyat yapması üzerine bölgedeki gerilim tekrardan tırmanmıştır. Bariz bir şekilde provokasyon niteliği taşıyan bu hamleye karşı uluslararası toplumun duyarlı olması en büyük temennimiz olacaktır" dedi.

Ukrayna'nın yaşadığı ulusal güvenlik sorununun lokal bir sorun olarak algılanmaması gerektiğini ve uluslararası toplumun bu hususa duyarsız kalması halinde, gelecekte maliyeti ağır sonuçlar doğuracağını vurgulayan Hikmet Eren, "Ukrayna'nın ulusal güvenliği, aynı zamanda Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelmektedir. Bugün Ukrayna'nın yaşadığı sorunlar, yarın otoriter ve uluslararası hukuk tanımaz devletler tarafından pek çok ülkenin egemenlik haklarının görmezden gelinmesine, toprak bütünlüğünün tehlikeye girmesine ve uluslararası barış ve istikrarın kökten bozulmasına yol açacaktır" dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ KORUNMALIDIR"16 Mart 2014 tarihinde Rusya Federasyonu'nun Kırım'ı yasadışı olarak ilhak etmesiyle başlayan sürece de değinen Hikmet Eren, "Kırım'ın emperyalist emellerle ve bölgesel hırslarla 21'inci yüzyıl dünyasına yakışmayan bir şekilde Rusya tarafından işgal edilmesine maalesef dünya sessiz kaldı. Rusya'nın Kırım'da Kırım Tatar Türklerine uyguladığı baskı ve insan hakları ihlalleri her geçen gün artarak devam etmekte ve Türk dünyasını tarifi mümkün olmayan bir üzüntüye sevk etmektedir. Rusya'nın akıl almaz bu tutumu, Avrasya coğrafyasında devam ettiği müddetçe, önümüzdeki süreçte birçok ülkenin egemenlik hakları çiğnenecektir" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, uluslararası hukuk kuralları gereği yeniden Ukrayna'ya destek vermesi gerektiğini belirten Hikmet Eren, "Halihazırdaki krizin yönetilebilmesi için en büyük sermaye, tansiyonun düşürülmesi hususunda tüm diplomatik kanallar açık tutulmalı, aklıselim bir tutum sergilenmeli ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğü korunmalıdır" dedi.


'Ukrayna'nın ulusal güvenliği, Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelir'

Hikmet Eren, Ukrayna, Avrasya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya 'Ukrayna'nın ulusal güvenliği, Karadeniz'in ve Doğu Avrupa'nın güvenliği anlamına gelir' - Son Dakika Dünya


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