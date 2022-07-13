Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanında Rusya'ya karşı hukuki sürecine 43 ülkeden destek

Avrupa Birliği ve 43 ülke, Rusya'nın savaş suçu dahil insan hakları ihlalinde bulunup bulunmadığına yönelik Ukrayna'nın Uluslararası Adalet Divanına yaptığı başvuruyu destekleyen ortak bildiriye imza attı.

Almanya, Avusturya, İngiltere ve ABD gibi ülkelerin imzaladığı ortak bildiride, Rusya'nın asılsız iddialarla Ukrayna'da askeri operasyon düzenleme hakkı olmadığını ispat etmek için 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi uyarınca Uluslararası Adalet Divanına yapılan şikayet başvurusunun desteklendiği bildirildi.

Açıklamada, "Bu hukuki sürecin önemini yineliyor ve bir kez daha Rusya'yı, Adalet Divanının 16 Mart 2022 tarihli İhtiyati Tedbir Kararı'nda emrettiği üzere Ukrayna'daki askeri operasyonlarını derhal durdurmaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

"Rusya, mahkemenin tedbir kararına uymadı"

Mahkemenin martta aldığı kararın bağlayıcı olduğu ve Rusya'nın buna uymadığına işaret edilen açıklamada, Ukrayna'nın, uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve Mahkemenin anlaşmazlıkların barışçıl çözümünü teşvik etme konusundaki temel rolünü yerine getirebilmesi için ortaya koyduğu çabanın memnuniyetle karşılandığı vurgulandı.

Soykırım Sözleşmesi'nin soykırım suçunu önlemek ve sorumluları yargılamak için ciddi bir yükümlülük öngördüğü belirtilen açıklamada, sözleşmenin suistimal edilmemesi veya kötüye kullanılmamasının, sözleşme tarafları ve daha geniş anlamda uluslararası toplumun çıkarına olduğu kaydedildi.

"Rusya, Ukrayna'nın zararlarını tazmin etmeli"

Rusya'nın eylemlerinden dolayı sorumlu tutulması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Rusya'nın uluslararası hukuk ihlalleri sonucunda Ukrayna'nın uğradığı zarar ve kayıpların, devlet sorumluluğu ilkesi uyarınca tam olarak, ivedilikle tazmin edilmesi gerektiğine inanıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, uluslararası topluma, Ukrayna'nın başlattığı hukuki süreci desteklemesi çağrısında bulunuldu.