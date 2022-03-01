Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: "Rusya, Ukrayna'da vakum bombası kullandı" - Son Dakika
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Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: "Rusya, Ukrayna'da vakum bombası kullandı"

01.03.2022 01:53
Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: "Rusya, Ukrayna'da vakum bombası kullandı"

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti.

Amerikan basınında, Markarova'nın Kongre üyeleri ile yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamalara ilişkin haberler yer aldı.

Haberlerde, Markarova'nın "Ruslar bugün Ukrayna'da Cenevre Sözleşmesi'nde kullanımı yasaklanan vakum bombasını kullandı. Rusya'nın Ukrayna'da yaratmaya çalıştığı yıkım çok büyük." ifadelerine yer verildi.

Beyaz Saray'dan "savaş suçu" nitelemesi

Öte yandan söz konusu iddialar, günlük basın toplantısında Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'ye soruldu.

Psaki, "Bu haberleri gördük ancak henüz teyit edemedik. Eğer doğruysa bu, savaş suçu olur." dedi.

Vakum bombası, nükleer olmayan ancak öldürme gücü en yüksek olan bombalardan biri olarak biliniyor.

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Washington Büyükelçisi, Cenevre Sözleşmesi, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Markarova: 'Rusya, Ukrayna'da vakum bombası kullandı' - Son Dakika


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