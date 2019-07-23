Ukrayna'nın yollarını Türkler yapsın
1 saat önce
Türk dostu başkan Zelenskiy, Ukrayna'daki yolların Türk müteahhitleri tarafından yenilenmesini istedi.
Türk dostu başkan Zelenskiy, Ukrayna
'daki yolların Türk müteahhitleri tarafından yenilenmesini istedi. Kerim ÜLKER'in haberi...
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47
Ukrayna'da seçimi kazanan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, rock yıldızıyla koalisyon kurabilir Nijerya'da kaçırılan 4 Türk için 44 bin dolar fidye istendi Yeşil soğanın çuvalı tarlada 5, halde 100 lira "Olay saatinde cinsel ilişki yaşıyordum" diyen caninin yalanı ortaya çıktı! Müebbet hapisle yargılanacak