Son Dakika Haberleri: Ukrayna'nın yollarını Türkler yapsın
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Ukrayna'nın yollarını Türkler yapsın

1 saat önce

Türk dostu başkan Zelenskiy, Ukrayna'daki yolların Türk müteahhitleri tarafından yenilenmesini istedi.

Ukrayna'nın yollarını Türkler yapsın, System.String[]
Türk dostu başkan Zelenskiy, Ukrayna'daki yolların Türk müteahhitleri tarafından yenilenmesini istedi. Kerim ÜLKER'in haberi...
Ukrayna, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 09:47 
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