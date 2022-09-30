Rusya, Ukraynalı sivilleri S-300 füzeleriyle bombaladı: 23 kişi hayatını kaybetti

24 Şubat tarihinden beri devam eden Ukrayna- Rusya savaşından korkunç haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun vurulduğu bildirildi.

23 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti. Starukh, ilk belirlemelere göre saldırıda en az 23 sivilin hayatını kaybettiğini 29 kişinin ise yaralandığını belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SALDIRIYI DOĞRULADI

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko ise konvoya S-300 füze sistemleriyle 16 füze atıldığını öne sürdü.