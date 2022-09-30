Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Ukrayna için hiçbir şey değişmeyecek'

Kaynak: AA

Zaporijya, Tragger, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Ruslar Zaporijya'da sivillerin bulunduğu konvoyu füzeyle vurdu - Son Dakika

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