Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuşugum köyüne füze saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuşugum köyüne füze saldırıları düzenlendi

10.08.2022 13:23
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuşugum köyüne füze saldırıları düzenlendi

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine bağlı Kuşugum köyüne Rus güçlerince düzenlenen füze saldırıları sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Zaporijya bölgesine bağlı Kuşugum köyüne Rus güçlerince düzenlenen füze saldırıları sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiği Ukrayna'nın Kuşugum köyüne sabah erken saatlerinde Rus güçlerinin fırlattığı 4 füzenin isabet etmesi sonucu bir kadın hayatını kaybetti.

Sabah yerel saat 04.00 sularında düzenlenen füze saldırıları nedeniyle köydeki evler kısmen yıkıldı, patlamalar sonucu tarlalarda açılan derin kuyular da dikkati çekti.

Zaporijya Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleg Buryak, AA muhabirine, bu köye daha önce de saldırı düzenlediğini ancak bu saldırının daha güçlü olduğunu belirterek, "Füze saldırıları sonucu bir kadın hayatını kaybetti. Evler ağır hasar gördü." dedi.

Buryak, saldırıların ne tür füzelerle yapıldığına dair henüz yeterli bilgiye sahip olmadıklarını kaydederek, "Bu konuda askeri uzmanlar çalışmalar yapıyor." diye konuştu.

Otizm hastası oğlu ile evdeyken bahçeye füze isabet etti

Köyde, Rus güçlerin fırlattığı füzelerin hasar verdiği evlerden birinin sahibi 50 yaşındaki Lyuba Belovodenko, gece şiddetli saldırıların meydana geldiğini ifade etti.

Belovodenko, bahçelerine isabet eden füze nedeniyle yaşadıkları evin kısmen yıkıldığını, bahçede birkaç metre derinlikte çukurun açıldığını dile getirerek, "Saldırı sırasında evde oğlum ile beraberdik. Oğlum otizm hastasıdır." şeklinde konuştu.

Birkaç patlama sesinin art arda duyduğunu belirten Belovodenko, "İlk patlama saat 04.00 sularındaydı. O ara ben kalktım ve ikinci patlama meydana geldi. Yatak odasının pencereleri yıkıldı. Sonra üçüncü füze patladı biraz uzakta. Saldırı sonucu evin mutfağı yıkıldı. Evin çatısı toprakla kaplandı." dedi.

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Kaynak: AA

Zaporijya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuşugum köyüne füze saldırıları düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna'nın Zaporijya bölgesindeki Kuşugum köyüne füze saldırıları düzenlendi - Son Dakika
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