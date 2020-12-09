Ukrayna, Ocak ayında karantinaya giriyor - Son Dakika

Ukrayna'da 8-24 Ocak tarihlerinde korona virüs nedeniyle karantina uygulanacağı belirtildi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmigal liderliğinde toplanan Ukrayna Bakanlar Kurulu, ülkede uzun süredir tartışılan, eylemlere ve mitinglere neden olan karantina sürecine ilişkin son noktayı koydu. Bakanlarla yaptığı toplantı sonrası basın mensuplarına açıklama yapan Şmigal, "Yılsonuna kadar 3 hafta kaldı. Vaka sayılarının fazla artış göstermemesinden dolayı Aralık ayında karantina düşünmüyoruz. Ancak toplantımızda aldığımız karara göre 8-24 Ocak arası tüm ülke genelinde karantina uygulamasına geçeceğiz. Bu süreci Güvenliğimiz İçin Kış Tatili olarak adlandırıyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni karantina uygulamasında, kreşler hariç tüm okullar kapatılacak, restoran gibi işletmeler kapalı olacak sadece paket servisi hizmeti verebilecek, hiçbir sosyal ve kültürel etkinliğe izin verilmeyecek, alışveriş merkezleri ve spor salonları gibi insanların toplu vakit geçirdiği mekanlar da kapalı tutulacak. Uluslararası seyahatler ve toplu taşıma hizmetleri devam edecek. Benzinlikler, eczaneler, kuaförler, tamirciler, oteller ise faaliyetlerini sürdürecek.

Hükümetin aldığı karantina kararları nedeniyle Ukrayna Meclisi önünde yüzlerce kişi günlerce hükümeti protesto etmişti.

Öte yandan, Ukrayna Sağlık Bakanlığının açıkladığı son 24 saatlik korona virüs verilerine göre, 12 bin 585 kişinin testi pozitif çıkarken, 14 bin 554 kişi iyileşti. Korona virüse yakalanan 276 kişi ise hayatını kaybetti. - KİEV