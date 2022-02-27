Son dakika haber! Ukrayna Ombudsmanı Denisova: "210'dan fazla sivil hayatını kaybetti" - Son Dakika
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Son dakika haber! Ukrayna Ombudsmanı Denisova: "210'dan fazla sivil hayatını kaybetti"

27.02.2022 17:48

Son dakika haberi: Ukrayna Ombudsmanı Lyudmila Denisova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 210'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ukrayna Ombudsmanı Lyudmila Denisova, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 210'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar ise Rusya'nın 4 bin 300 asker ve 146 tank kaybettiğini açıklarken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rusya'nın saldırısını meşrulaştırmak için soykırım kavramına "sığındığı" gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na başvurdu.

Ukrayna Ombudsmanı Lyudmila Denisova, Rusya'nın 4 gün önce Rusya'ya yönelik başlattığı saldırıların bilançosunu açıkladı. Denisova açıklamasında, 210'dan fazla sivilin hayatını kaybettiğini ve bin 100'den fazla sivilin de yaralandığını duyurdu.

4 BİN 300 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar ise çatışmaların başladığı günden bu yana Rusya'nın 4 bin 300 askerini ve 146 tankını kaybettiğini açıkladı. Malyar, Rusya'ya ait 27 uçak, 26 helikopter, 146 tank, 706 zırhlı askeri silahlı araç, 30 otomobil, 2 insansız hava aracı ve 2 geminin imha edildiğini kaydederek, "Bilgiler değişebilir çünkü çatışmalar devam ediyor, bilgi almak zor. Çünkü komutanlar bilgi vermekten ziyade savaşa odaklanıyorlar. Doğru bilgileri çatışmalardan sonra alabiliriz, ancak çatışmalar da duruma göre uzuyor. Bilgiler çatışmadan sonraki gün ya da bir sonraki gün gelebiliyor" şeklinde konuştu.

Ukrayna Başsavcılığı ise ülkenin sıkıyönetim esnasında orduya katılmaya hazır olan eski askerleri hapishanelerden çıkardığını duyurdu.

UKRAYNA, RUSYA'YA KARŞI ULUSLARARASI ADALET DİVANI'NA BAŞVURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya karşı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na dava açtı. Sosyal medya hesaplarından konuya ilişkin açıklama yapan Zelenskiy, "Kendi agresifliğini haklı çıkarma pahasına soykırım kavramına sığınan Rusya'nın sorumluluk alması gerekiyor. Mahkemeden bir an önce Rusya'nın saldırılarını durdurmasını ve önümüzdeki hafta duruşmaya çıkarılmayı talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

UKRAYNA'DA YABANCI GÖNÜLLÜLER İÇİN LEJYON KURULUYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'ya destek olmak isteyen yabancılar için de bir açıklamada bulundu. Zelenskiy, "Rus işgaline karşı koymak ve dünya güvenliğine katkıda bulunmak isteyen yabancı ülke vatandaşları ülkemize gelerek savunma hattımıza katılabilir. Onlar için Uluslararası Bölgesel Savunma Lejyonu oluşturuldu. Bu, ülkemize verdiğiniz desteğin bir kanıtı olacaktır" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Son dakika haber! Ukrayna Ombudsmanı Denisova: 210'dan fazla sivil hayatını kaybetti
Son dakika haber! Ukrayna Ombudsmanı Denisova: 210'dan fazla sivil hayatını kaybetti
Son dakika haber! Ukrayna Ombudsmanı Denisova: 210'dan fazla sivil hayatını kaybetti

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Ukrayna, Adalet, Asker, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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