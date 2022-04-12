Ukrayna Ombudsmanı Denisova: "Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş" - Son Dakika
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Ukrayna Ombudsmanı Denisova: "Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş"

12.04.2022 12:46
Ukrayna Ombudsmanı Denisova: "Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş"

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Ukrayna'nın Bucha kentinde bir evin bodrum katında yaşları 14 ile 24 arasında değişen 25 civarında kız ve kadının sistematik olarak tecavüze uğradığını açıkladı.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, Ukrayna'nın Bucha kentinde bir evin bodrum katında yaşları 14 ile 24 arasında değişen 25 civarında kız ve kadının sistematik olarak tecavüze uğradığını açıkladı.

Rusya Ukrayna'ya yönelik saldırılarını 24 Şubat'tan bu yana sürdürüyor. Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Lyudmyla Denisova, sivillere yönelik yapılan katliamlarla gündemdeki yerini koruyan Ukrayna'nın Bucha kentinde yaşananlara yönelik açıklamalarda bulundu. Denisova, "Bucha'da işgal sırasında bir evin bodrum katında yaşları 14 ile 24 arasında değişen 25 civarında kız ve kadın sistematik olarak tecavüze uğradı, 9'u hamile" ifadelerini kullandı. Yardım ve destek hatlarından çağrı aldıklarını ve ayrıca Telegram uygulamasındaki kanallar aracılığıyla bilgi edindiklerini belirten Denisova, "25 yaşındaki bir kadın, 16 yaşındaki kız kardeşinin sokakta gözünün önünde tecavüze uğradığını söylemek için aradı" diye konuştu. Denisova şu anda işlenen suçların boyutunu değerlendirmenin mümkün olmadığını söyleyerek, "Çünkü herkes bize ne olduğunu anlatmaya istekli değil. Çoğunluğu şu anda psikolojik destek istiyor, bu yüzden bize ifade vermedikçe bunları suç olarak kayıtlara geçemeyiz" şeklinde konuştu. - KİEV

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İnsan Hakları, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna Ombudsmanı Denisova: 'Bucha'da 25 civarında kız çocuğuna ve kadına tecavüz edilmiş' - Son Dakika


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