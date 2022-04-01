Ukrayna ordusu Çernihiv'de bir köydeki Rus askerlerini püskürttü - Son Dakika

Ukrayna askerleri, Çernihiv'in Sloboda köyünü Rus askerlerinden kurtardı.

Rusya-Ukrayna savaşında 36. güne girildi. Ukrayna ordusu, Kiev'in kuzeydoğusunda yer alan Çernihiv'e bağlı Sloboda köyünde yoğun çatışmaların ardından Rus ordusunu bölgeden püskürttü. Köydeki T-72B3 Rus tankının da yandığı görüldü.

Çernihiv, haftalardır bombalamasına rağmen Ukrayna savunmasını kırmayı başaramayan Rus kuvvetleri tarafından kuşatılmış durumda. Moskova yönetimi, salı günü İstanbul'da gerçekleştirilen barış görüşmelerinde karşılıklı güven inşa etmek için Kiev ve Çernihiv yönünde operasyonları azaltma kararı almıştı. Çernihiv Valisi Vyacheslav Chaus, Moskova'nın söz vermesine rağmen Çernihiv'deki askeri hareketliliğin ve saldırıların azalmadığını ifade etmişti. - ÇERNİHİV