Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

08.09.2022 22:38
Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Ukrayna ordusu, Harkiv bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balakliya ilçesinde kontrolü yeniden ele geçirdi.

Zelenskiy'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde Balakliya ilçesindeki binanın çatısında Ukrayna bayrağının dalgalandığı ve 3 Ukrayna askeri görülüyor.

Görüntüdeki askerlerden birinin "Sayın Devlet Başkanı, Başkomutan, Balakliya kontrol altına alındı, talimat yerine getirildi." dediği duyuluyor.

Zelenskiy, görüntüyle birlikte paylaştığı mesajında, "Her şey yerli yerinde. Ukrayna bayrağı, özgür bir Ukrayna, gökyüzünün altında özgür bir Ukrayna şehrinde. Teşekkürler. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusundan bugün yapılan açıklamada, Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığı duyurulmuştu.

Harkiv Bölgesi Askeri Yönetim Valisi Oleg Sinegubo, Ukrayna güçlerinin Harkiv bölgesinde Rus güçlerine karşı saldırıya geçtiğini bildirmişti.

Zelenskiy ise dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesindeki bazı yerlerin Rus güçlerinden geri alındığını belirterek, "Bu hafta Harkiv bölgesinden güzel haberlerimiz var." ifadesini kullanmıştı.

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Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık Ukrayna: Harkiv bölgesinde 20'den fazla yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldık Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırılarında 2 kişi öldü Rus güçlerinin Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırılarında 2 kişi öldü
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Harkiv'e bağlı Balakliya ilçesini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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