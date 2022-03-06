Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti

06.03.2022 23:16
Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, çatışmaların en yoğun olduğu Harkov'da Ukrayna askerleri, Rus birliklerine pusu kurdu. Tanksavar ve diğer ağır silahlarla Rus tankları ve zırhlı araçlarını hedef alan Ukrayna askerleri, gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tank ve askeri aracı imha etti. Rus askerleri tarafında ağır kayıplar verirken, bazı Rus askerlerinin ise kaçtığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

YORUMLAR
500
Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu Rusya, Harkov'da televizyon kulesi vurdu Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı Ukrayna'da düşürülen Rus uçağının pilotunun bulunması için yerel sakinlere çağrı

Ukrayna, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika


Son Dakika
22:59 Yakın arkadaşını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygu dolu paylaşım geldi: Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek
22:56 Nefes kesen mücadele! Manchester City, United'ı 4-1 yendi
22:37 Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı geldi: Uğradığımız haksızlıklara bir halka daha eklediler
22:31 Zelenski öldürülse Ukrayna ne yapacak? ABD, ülkenin izleyeceği yolu paylaştı
22:17 Fenerbahçe'den bir ilk! Bu sefer taraftarlar maçın oyuncusu seçildi
22:00 Öğretmenler ve öğrenciler PCR test sonucu çıkana kadar okula gidecek mi? sorusunun yanıtını Bakan Özer verdi
21:38 Beraberlik golünü atan Fenerbahçeli Miha Zajc'ten mesaj: Kırmızı karttan sonra oyun değişti
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 23:30:00. #1.11#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement