Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti

07.03.2022 10:37

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna saldırıları sırasında Ukrayna askerleri tarafından Harkov'da Ruslara ait tanklar ve zırhlı araçlar imha edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat devam ederken, çatışmaların en yoğun olduğu Harkov'da Ukrayna askerleri, Rus birliklerine pusu kurdu. Tanksavar ve diğer ağır silahlarla Rus tankları ve zırhlı araçlarını hedef alan Ukrayna askerleri, gerçekleştirdikleri operasyonla çok sayıda tank ve askeri aracı imha etti. Rus askerleri tarafında ağır kayıplar verirken, bazı Rus askerlerinin ise kaçtığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti
Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti
Ukrayna ordusu, Harkov'da Rus tankları ve zırhlı araçlarını imha etti

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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