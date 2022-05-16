Ukrayna ordusu iddia etti: İşgalciler ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar - Son Dakika

Rusya'nın Ukrayna işgalinde yaklaşık 3 ay geride kalırken Rus ordusu, başarılı olmak için her yola başvuruyor. İşgalde en sıcak çatışmaların yaşandığı Mariupol kentinden gelen yeni görüntüler savaşın geldiği boyutu gözler önüne serdi. Rusya'ya karşı direnişine devam eden Ukraynalı askerlerin bulunduğu fabrikaya, Rus ordusu tarafından fosfor bombası ile saldırı düzenlediği iddia edildi.

"YANMA SICAKLIĞI 2 BİN 500 DERECE"

Mariupol Belediye Başkanının Danışmanı Petro Andriushchenko'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dün işgalciler Mariupol savunucularına karşı ilk kez yangın bombası veya fosfor bombası kullandılar (sonucu uzmanlara bırakacağız). İşgalciler, termit tabakalı 9M22C yangın bombası kullanıldığını iddia ediyor. Yanma sıcaklığı yaklaşık 2 bin-2 bin 500 santigrat derece. Yanmayı durdurmak neredeyse imkansız" dedi.

"600 YARALI ASKER FABRİKADA"

Ukrayna basınında yer alan haberlerde, Rus kuşatması altındaki Azovstal fabrikasında tıbbi yardıma erişimi olmayan yaklaşık 600 yaralı asker bulunduğu ifade edildi. Ukrayna daha önce Rusya'ya ağır yaralı olan askerlerin Azovstal'dan tahliyesi için Rus savaş esirlerini takas etmeyi teklif etmişti. İsrail, İsviçre, Türkiye ve Finlandiya gibi birçok ülke Azovstal'da bulunan askerlerin tahliyesi için Ukrayna ve Rusya arasındaki müzakere sürecine dahil oldu.