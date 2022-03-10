Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu

10.03.2022 14:56
Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu

Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu.

Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

Başkanlık, konvoya yapılan karşı saldırının görüntülerini de paylaştı.

Görüntülerde, yerleşim biriminde ana yolda hareket eden Rus konvoyunda önce öndeki ve arkadaki tankların vurulması, sonra diğer hedeflere de ateş açılması yer alıyor.

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İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Ukrayna, Kiev, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Kiev yakınlarında Rus tank konvoyunu vurdu - Son Dakika


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