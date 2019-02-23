Son Dakika Haberleri: Ukrayna Ordusu, Muhaliflere Ait Tankların İmha Görüntülerini Yayınladı

Ukrayna Ordusu, Muhaliflere Ait Tankların İmha Görüntülerini Yayınladı

25 dakika önce

Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki Lugansk Bölgesi'nde Rusya yanlısı muhaliflere ait tankların imha görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Ordusu, Muhaliflere Ait Tankların İmha Görüntülerini Yayınladı, System.String[]
Ukrayna ordusu ülkenin doğusundaki Lugansk Bölgesi'nde Rusya yanlısı muhaliflere ait tankların imha görüntülerini yayınladı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, çatışmaların yaşandığı Lugansk Bölgesi'nde bulunan ve muhalif gruplara ait olduğu tespit edilen üç tankı imha etti. Ukrayna Ordusu'nda görev yapan bir komutan tarafından, Rusya destekli muhaliflere ait üç adet T-72 tankının imha ediliş anının insansız hava aracı (İHA) tarafından çekilmiş görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde tankların yanı sıra sığınakların da topçu ateşine tutulduğu kaydedildi.

"Anlaşmayı daha fazla ihlal etmeyin"

Görüntüyü paylaşan ve ordu mensubu olan Yuriy Mısyagin, gönderiye eklediği açıklamada, "Sınıra 3 kilometre olan alanlara tankları gizlemek gereksizdi. İsyancılar bu askeri mühimmatın fark edilmeyeceğini düşündüler. Ama Ukrayna Ordusu'nun 54. Tugayı öyle düşünmüyordu. Yapılan anlaşmaları daha fazla ihlal etmeyin, barış anlaşmalarına uyun" ifadelerini kullandı. - KİEV

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:43 Kaynak: İHA

İnsansız Hava Aracı, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan: Tersane İstanbul Projesi, 60 Bin İnsanımıza Yeni İstihdam Sağlayacak Bakan Varank: Piyasalardaki Dalgalanmaları Bertaraf Ettik

Yargıtay: Mülk Sahibinden İzin Alınmadan Yapılan Masraflar, Kiracıya Geri Ödenemez Çağla Şıkel'den Alişan'a İkinci Bebek Ziyareti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 13:08:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ukrayna Ordusu, Muhaliflere Ait Tankların İmha Görüntülerini Yayınladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]