Son dakika haberleri | Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

10.04.2022 12:30

Son dakika haberler... - Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Rus askerlerine ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

- Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

KİEV - Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'nde Rus askerlerine ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından topçu atışlarıyla vuruldu.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 46. güne girildi. Ukrayna'daki birçok bölgeyi hedef alan Rusya'ya ait mühimmat deposu Ukrayna ordusu tarafından vuruldu. Donbass bölgesinde bulunan ve havaya uçurulan mühimmat deposunun görüntülerini paylaşarak açıklama yapan Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Rus işgalciler sivil yerleşim alanlarını vurarak insanları öldürmek için mühimmat depoladı. Doğu Operasyon Taktik Grubu bunu gördü ve büyük kalibreli topçu atışlarıyla vurdu. Düşmanlara ölüm yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri | Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Ukrayna ordusu Rus askerlerine ait mühimmat deposunu havaya uçurdu - Son Dakika


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