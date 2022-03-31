Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu - Son Dakika
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Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu

31.03.2022 13:28

Gelen son dakika haberine göre Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu.

Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 36. gününde devam ederken, Ukrayna ordusu direnişini sürdürüyor. Ukrayna askerleri, Rus askerlerinin teknik zırhlı araçlarından inerek bir evde konuşlandıklarını tespit ederek harekete geçti. Rus askerlerinin konuşlandığı nokta top atışlarıyla vuruldu. Ayrıca evin yanına gizlenen ve üzeri örtülen tank da imha edildi. Operasyonda Rus askerlerinin panik halinde kaçıştığı görüldü.

(Bekir Keskin-İHA)

Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu
Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu
Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ukrayna ordusu Rus askerlerinin konuşlandığı noktayı vurdu - Son Dakika


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