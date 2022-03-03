Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı

03.03.2022 15:28

Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldı.

Ukrayna ordusu, Rus birliklerini karadan hedef aldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkeye 8 gündür saldırılarını sürdüren Rusya ordusu hedef aldı. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin "cezasız bırakılmadığını" ifade ettiği açıklamasında, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri güçlü atışlarıyla Rus işgalcileri ve konvoyları vuruyor. Ukrayna topçu birlikleri yüksek verimde ve isabetli şekilde çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı
Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı

YORUMLAR
500
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı! Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı! Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu Ukraynalıların şefkati Rus askerini gözyaşlarına boğdu Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildiriliyor, Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya yıkımın bedelini ödeyecek' dedi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali: Kiev'e yönelen dev Rus konvoyunun durduğu bildiriliyor, Ukrayna lideri Zelenskiy 'Rusya yıkımın bedelini ödeyecek' dedi

Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı - Son Dakika


Son Dakika
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:52 Müzik yasağının kalkmaması ünlü isimlerin tepkisine yol açtı! Ergen: Müzik sektörünün sesi neden kısılıyor?
15:50 Rus ordusuna ağır darbe! Tümgeneral Andrei Sukhovetsky, Ukrayna güçleri tarafından öldürüldü
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 16:07:55. #1.12#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu Rus birliklerini hedef aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement