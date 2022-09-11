Herson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği ileri sürüldü.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi - Son Dakika

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