Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi - Son Dakika
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Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi

11.09.2022 21:04
Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde yer alan bazı yerleşim birimlerdeki mevzilerini terk ettiği iddiasında bulundu.

Ukrayna ordusu, Rus güçlerinin ülkenin güneyindeki Herson bölgesinde yer alan bazı yerleşim birimlerdeki mevzilerini terk ettiği iddiasında bulundu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Ukrayna ordusunun Harkiv bölgesinde yürüttüğü karşı saldırı nedeniyle Rus güçlerinin bölgedeki mevzilerini terk etmeyi sürdürdüğü belirtilen açıklamada, bölgedeki yerleşim birimlerinin geri alınmaya devam edildiği aktarıldı.

Herson bölgesindeki duruma da değinilen açıklamada, Rus güçlerinin bu bölgedeki bazı yerleşim birimlerindeki mevzilerini terk ettiği ileri sürüldü.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna: Rus güçleri Herson bölgesindeki bazı yerleşimlerden çekildi - Son Dakika
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