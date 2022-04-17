Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu

17.04.2022 12:22
Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri birliklerine insansız hava aracı destekli operasyon düzenleyerek zırhlı araçları imha etti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus askeri birliklerine insansız hava aracı destekli operasyon düzenleyerek zırhlı araçları imha etti.

Rusya-Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan ve 53 gündür süren savaşta askeri personel ve teknik araç kayıpları yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna ordusu, "Leleka" isimli insansız hava aracı (İHA) ile yapılan operasyona ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde, İHA ile hedef alınan Rus askerlerine ait noktaların art arda vurulduğu ve dumanların yükseldiği görüldü.

"20 bin 300 Rus askeri öldürüldü"

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 24 Şubat - 17 Nisan tarihleri arasındaki kayıplarına ilişkin yaptığı açıklamada, 20 bin 300 Rus askerinin öldürüldüğünü bildirdi. Açıklamada ayrıca 773 tank, 2 bin 2 zırhlı askeri araç, 376 topçu atış sistemi, 127 çok namlulu roketatar, 66 hava savunma sistemi, 165 uçak, 146 helikopter, 148 insansız hava aracı, bin 471 otomobil, 76 yakıt tankeri, 8 gemi, 27 özel teknik ekipman ve 4 operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği yer aldı. - KİEV

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İnsansız Hava Aracı, Tragger, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna ordusu Rus hedeflerini havadan vurdu - Son Dakika


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