Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü

29.03.2022 03:43

- Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü Ukrayna ordusu tarafından, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi.

- Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü

KİEV - Ukrayna ordusu tarafından, Rus askerlerinin bulunduğu konvoya pusu kurarak bombalı saldırı düzenledi.

Ukrayna ve Rusya arasındaki çatışmalar kent ve kırsal alanlarda devam devam ediyor. Ukrayna ordusu tarafından, pusuyla düşürülen Rus ordusuna ait zırhlı araçların görüntüleri yayınlandı. Görüntülerde, Ukrayna ordusu tarafından Rus konvoyunun geçişi sırasında zırhlı araçlara bombalı saldırı düzenlendiği kaydedildi. Saldırı sonrası kaç kişinin ve nerde öldüğüne ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 33 gün içinde 17 bin Rus askerinin öldürüldüğü, Rus ordusuna ait 586 tank, 1694 zırhlı askeri araç, 302 top atış sistemi, 95 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 123 savaş uçağı, 127 helikopter, 66 İnsansız Hava Aracı, bin 150 otomobil, 73 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 21 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sisteminin de imha edildiği duyuruldu.

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Rus konvoyunu pusuya düşürdü - Son Dakika


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