Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

24.03.2022 10:10
Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna ordusunun, işgal altındaki Berdyansk limanında Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurduğu bildirildi.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanında işgalcilerin Karadeniz filosuna bağlı büyük çıkarma gemisi 'Orsk' imha edildi." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin Facebook hesabından, Berdyansk limanında bir geminin yanması ve patlamalara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

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Karadeniz, Ukrayna, İşgal, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çıkarma gemisini vurdu - Son Dakika


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