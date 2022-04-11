Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

11.04.2022 11:13

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait tankı imha ettiği görüntüleri paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşı sürerken, Rus ordusu kayıplar vermeye devam ediyor. Ukrayna ordusu, anti tank füzesiyle yapılan atış sonucu imha edilen Rus tankının görüntülerini yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 10 Nisan tarihleri arasındaki süreçte 19 bin 300 Rus askeri personelinin öldüğü, 722 tank ve bin 911 zırhlı askeri aracın imha edildiği ifade edildi.

(İHA)

Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti
Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti
Ukrayna ordusu, Rus tankını imha etti

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Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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