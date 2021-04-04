Ukrayna ordusu:  Rus yanlısı ayrılıkçılar 10 kez ateşkesi ihlal etti

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbas bölgesinde dün 10 kez ateşkes ihlali yaptığını açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak Rusya yaşanan Donbas krizi ve NATO'nun kuruluşunun 72'inci yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin son yıllarda "Avrupa'nın kalkanı" haline geldiğini söyledi. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Homçak, Avrupa'nın uluslararası hukukla tanınan sınırlarının 2014'te Rusya tarafından ihlal edildiğini, Ukrayna'nın ise son yıllarda Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkı sağladığını belirtti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin NATO ile iş birliğine vurgu yapan Homçak, Ukrayna dışında Avustralya, Gürcistan, Ürdün, Finlandiya ve İsveç'in de NATO "genişletilmiş fırsatlar ortağı" statüsüne sahip olduğunu hatırlattı. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı yasa dışı ilhak ederek, 'kanlı bir savaş' başlattığını belirten Homçak, "Devletimizin NATO'ya dahil olması yalnızca Ukrayna'yı değil, aynı zamanda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünü de güçlendirir. Son yıllarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Avrupa'nın gerçek bir kalkanı haline gelirken, ülkemiz ise Avrupa-Atlantik güvenliğine önemli katkı sağlıyor" dedi.

KİEV YENİ TATBİKATLARA HAZIRLANIYOR

Ukrayna ordusunun 2021'de ülke sınırları dışında 15 çok uluslu tatbikatta yer alacağını, ayrıca ülkede dokuz tatbikat yapılacağını aktaran Homçak, "Kosova ve Afganistan'da NATO liderliğindeki uluslararası barış ve güvenlik operasyonlarına katılmaya devam ediyoruz. Irak'taki operasyonlara (misyonlara) ve Akdeniz'deki 'Deniz Muhafızları'na katılma konusu da değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.

"DÜN 10 KEZ ATEŞKES İHLALİ YAPILDI"

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinde dün Rusya yanlısı ayrılıkçıların 10 kez ateşkes ihlali yaptığı bildirildi. Homçak, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırına ve Kırım'a askeri sevkiyat yaptığını açıklamıştı. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi ise Rusya'nın Ukrayna'ya karşı "geniş çaplı" provokasyona hazırlandığını iddia etmişti.