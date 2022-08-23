Donetsk şehir merkezinde bazı çok katlı konutlara da mermi isabet alırken, saldırılardan biri Amerikan yapımı HIMARS çok namlulu roketatarla düzenlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Ukrayna ordusu, sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti yönetim binasını vurdu - Son Dakika

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