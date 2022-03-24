Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

24.03.2022 10:41

Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

Ukrayna ordusu, Berdyansk şehrinde Rusya'nın kontrolündeki limanda bulunan Orsk çıkarma gemisini vurdu.

Rusya-Ukrayna savaşında 29. güne girildi. Ukrayna donanması, Rusların kontrolündeki Berdyansk limanındaki Rus ordusuna ait "Orsk" adlı çıkarma gemisini hedef aldı. Ukrayna donanması tarafından yapılan açıklamada, "İşgal altındaki Berdyansk limanındaki büyük Orsk gemisi imha edildi. Yaşasın Ukrayna" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna basınında yer alan bilgilere göre bölgede ayrıca Rusya'ya ait mühimmat deposunun da bombalandığı belirtiliyor.

(Bekir Keskin/İHA)

Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu
Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu

YORUMLAR
500
Ukrayna ordusu, Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracı vurdu Ukrayna ordusu, Rus askerlerine mühimmat taşıyan aracı vurdu Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
11:22 Şeyma Subaşı tavla oynadı! Kendi başına olması alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
11:03 İçişleri Bakanı Soylu, 15 Temmuz gecesi kaybolan silahları açıkladı: "3 adet G3, 11 adet kaleşnikof ve 2 adet MP5 kayıp"
10:47 Arda Kural arabesk müzik albümü çıkarıyor!
10:42 Ukrayna ordusundan bir hamle geldi! İşgal altındaki Rus gemisini vurdular
10:35 CHP Uşak Milletvekili Yalım: 50 kuruşun maliyeti 2.42 TL, 5 liranın maliyeti 6 liraya yükseldi
10:33 Rusya, Google'ın haberler hizmetini de yasakladı! Gerekçe: Yalan haberler!
10:31 Çaldıkları eşyaları dikkat çekmemek için çöp konteynerine attılar! Taksiyle almaya gelirken, yakayı ele verdiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:27:44. #1.13#
SON DAKİKA: Ukrayna ordusu Rusya'nın Orsk gemisini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement