Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu

07.04.2022 23:23
Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu

- Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.

- Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu

KİEV - Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında teslim ol çağrısına olumsuz yanıt veren Rus tankını roketle vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeyi sürdürüyor. Ukrayna ordusu, İrpin kırsalında Rus tankının etrafını kuşatarak teslim ol çağrısında bulundu. Rus askerleri teslim ol çağrısına olumsuz yanıt vermesi üzerine Ukraynalı askerler tankı roketle vurdu.

Saldırı anı Ukraynalı askerler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu
Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu
Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, teslim olmayan Rus askerlerinin bulunduğu tankı roketle vurdu - Son Dakika


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