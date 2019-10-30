Son Dakika Haberleri: Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar barış görüşmeleri için geri çekilmeye başladı
Son Dakika Dünya Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar barış görüşmeleri için geri çekilmeye başladı

Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar barış görüşmeleri için geri çekilmeye başladı

1 saat önce

Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar, ülkenin doğusundaki Lugansk bölgesinin Zolote şehrinde bulunan silahlı güçlerini geri çekmeye başladı.

Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar barış görüşmeleri için geri çekilmeye başladı, System.String[]

Ukrayna ordusu ve Rusya destekli ayrılıkçılar, ülkenin doğusundaki Lugansk bölgesinin Zolote şehrinde bulunan silahlı güçlerini geri çekmeye başladı. Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının kasım ayında yapmayı planladıkları zirve öncesi atılan adım, bölgede kalıcı ateşkes yolunda önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.


Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky'nin bölgede barış için kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi bekleniyor. Mayıs ayında göreve gelen Zelensky beş yıldır devam eden iç savaş sürecinde Putin ile görüşen ilk Ukraynalı lider olacak.

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Ukrayna, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:07 
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