Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı

31.03.2022 16:23
Ukrayna ordusu Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini kurtardı

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Zaporijya bölgesinde 5 yerleşim birimini Rus ordusundan kurtardığı bildirildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesinde Zatişya, Malinovka, Zeleniy Gay, Çervone köyleri ile Vesele kasabasının Rus askerlerden temizlendiği belirtildi.

Açıklamada, bahsi geçen yerleşim birimlerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Hava İndirme Taarruz birliklerince kurtarıldığı aktarıldı.

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Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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