Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

31.03.2022 13:44
Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı

Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.

Ukrayna askerleri, Zaporijya bölgesindeki 5 köyü Rus askerlerinden geri aldı.

Ukrayna, Rusya'nın 24 Şubat'tan bu yana gerçekleştirdiği saldırılara karşı direnişini sürdürüyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Zaporijya bölgesindeki 5 köyün Rus askerlerinden geri alındığı bildirildi. Açıklamada, "Zaporijya bölgesindeki diğer savunma kuvvetleri birimleriyle birlikte Zatyshshia, Malynivka, Vesele, Zelenyi Hai ve Chervone yerleşimleri Rus işgalinden kurtarıldı" denildi. - ZAPORİJYA

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna ordusu Zaporijya'da 5 köyü Ruslardan geri aldı - Son Dakika
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