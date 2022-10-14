Ukrayna ordusundaki gönüllüler, savaştan önce sanal ortamda askeri eğitim alıyor - Son Dakika
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Ukrayna ordusundaki gönüllüler, savaştan önce sanal ortamda askeri eğitim alıyor

14.10.2022 11:08

Rusya ile 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılanlar, gerçeğinin yanı sıra sanal ortamda da askeri eğitime tabi tutuluyor.

Rusya ile 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katılanlar, gerçeğinin yanı sıra sanal ortamda da askeri eğitime tabi tutuluyor.

Ukrayna'nın Herson, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde Ukrayna ile Rus güçleri arasında çatışmalar sürüyor.

Çok sayıda Ukraynalı, Rusya ile savaşta gönüllü olarak Ukrayna ordusuna katıldı ve katılmaya devam ediyor. Savaşta önemli rol oynayan gönüllüler, cepheye gönderilmeden önce bir dizi eğitimden geçiriliyor.

Ukraynalı uzman askerler tarafından bu gönüllülere gerçeğinin yanı sıra sanal ortamda da askeri eğitim veriliyor.

Kiev bölgesinde Ukrayna ordusuna katılan gönüllülere verilen sanal eğitim, AA ekibi tarafından görüntülendi.

Gönüllülere AK-47 piyade tüfeği ve RPG-7 tanksavar silahıyla atış eğitimi veriliyor.

Kamikaze İHA'ya karşı da eğitimlere başlandı

Ekonomik maliyetleri düşürmek başta olmak üzere birçok nedenle tercih edilen sanal eğitimde gönüllülere tank, zırhlı araç gibi hedeflere atış talimi yaptırılıyor.

Rus güçlerinin son günlerde Ukrayna'ya düzenlediği kamikaze insansız hava aracı (İHA) saldırılarındaki artış nedeniyle eğitime yeni eklemeler de yapıldı.

Gönüllüler, olası kamikaze İHA'ların vurulması için hızlandırılmış hedeflere de atış talimi yapıyor.

Sanal eğitim veren Çavuş Valad, bu eğitimin tercih edilmesinin nedenlerinden birinin daha ekonomik bulunması olduğunu belirterek, "Söz konusu eğitim ülkemizin ekonomisinde önemle yer almakta. Daha önce RPG-7, piyade tüfeği ve diğer silahları eline almamış olan askerler bile 3 saat içinde sanal ortamda bir savaşçı olabiliyor." dedi.

Sanal eğitim görenlerin daha sonra gerçek eğitimden de geçtiğini ifade eden Valad, şunları kaydetti:

"Gerçek ve sanal ortamdaki eğitimler tabii ki karşılaştırılmaz çünkü sahada gerçek durum mevcut, silahtan çıkan gerçek ses duyuluyor. Gerçek ortam, daha sonra savaş alanında kullanılmak üzere yüzde 100 sonuç veriyor. Sanal ortamdaki eğitim ise gerçeğe göre yüzde 70 civarında sonuç veriyor. Burada verdiğimiz derslere göre daha sonra gerçek silahla poligonda çalışmalarımızı sürdürmekteyiz ama sanal ortamda ders alan asker, sonra sahada yüzde 100 sonuç veriyor. Benim onlara 10 kez atış yaptırmama gerek kalmıyor, iki atıştan ikisi de başarılı oluyor."

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Kaynak: AA

Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusundaki gönüllüler, savaştan önce sanal ortamda askeri eğitim alıyor - Son Dakika

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