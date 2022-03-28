Ukrayna ordusundaki Gürcü savaşçılar, bölgenin özgürlüğü için savaştıklarına inanıyor - Son Dakika
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Ukrayna ordusundaki Gürcü savaşçılar, bölgenin özgürlüğü için savaştıklarına inanıyor

28.03.2022 15:45

Kısa bir süre önce resmi olarak Ukrayna ordusunda göreve başlayan eski Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Okruaşvili, Rusya'ya karşı savaşarak ülkesini korumaya çalıştığını söyledi.

Kısa bir süre önce resmi olarak Ukrayna ordusunda göreve başlayan eski Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Okruaşvili, Rusya'ya karşı savaşarak ülkesini korumaya çalıştığını söyledi.

Mart başından beri silah arkadaşlarıyla Ukrayna'da bulunan Okruaşvili, Rusya'nın savaş başlattığı Ukrayna'nın İrpin kentinde devam eden çatışmalarda öldürülen Gürcü savaşçı Davit Gobejişvili'nin Kiev'de düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Burada AA muhabirine açıklamalarda bulunan Okruaşvili, kısa süre önce resmi olarak Ukrayna ordusunda göreve başladığını ve 3 Mart'tan itibaren Ukrayna'da bulunduklarını söyledi.

Savaşın başlamasından bu yana silah arkadaşlarıyla sosyal paylaşım sitelerinde Kiev yakınları ve özellikle İrpin'deki çatışmalardan çektiği görüntüleri paylaşmasıyla büyük ilgi çeken Okruaşvili, "Az önce bir kahramanı uğurladık." dedi.

Ukrayna halkına destek vererek Rusya'nın saldırılarını durdurabileceklerini vurgulayan Okruaşvili, "Ukrayna sadece kendi bağımsızlığı için, kendi özgürlüğünü sürdürebilmesi için savaşmıyor. Ukrayna, tüm özgür dünya ve özellikle eski Sovyet ülkelerin bağımsızlığı için savaşıyor. Burada Gürcistan için de savaş var. Biz de ülkemizi korumak için savaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Okruaşvili, savaş bitene kadar Ukrayna'da kalmayı planladıklarını söyledi.

"Rusya yenilirse Gürcistan ayakta kalacak"

Ukrayna safında savaşan Gürcistan Rafting Federasyonu Başkanı Davit Katsarava da konuşmasında, arkadaşlarıyla 3 Mart'ta gönüllü olarak savaşmaya geldiklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gürcistan'a ne zaman döneceğimizi bilmiyoruz gerçekten. Bu sadece Ukrayna'nın savaşı değil, bu tüm çağdaş dünyanın savaşıdır. Gürcistan ile Ukrayna'nın ortak düşmanı var, o da Rusya. Ukrayna, savaşı kaybederse sırada Gürcistan, Moldova ve Baltık ülkeleri olacak. Bu yüzden de bu savaşta yer almamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de 'Rusya yenilecek' diye buraya geldik. Rusya yenilirse Gürcistan ayakta kalacak."

Katsarava, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'ya karşı Ukrayna'da savaşan 5 Gürcü savaşının hayatını kaybettiğini aktardı.

Gobejişvili, bir hafta önce Ukrayna ordusuna katılmıştı

Kiev'in merkezindeki Vlodimirtski kilisesinde düzenlenen Gobejişvili'nin cenaze törenine, Ukraynalı askerler, Ukrayna safında savaşan Gürcü gönüllüler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bir hafta önce Ukrayna ordusuna katılan Gobejişvili, 2 gün önce başkent Kiev'e yakın İrpin'deki çatışmalarda hayatını kaybetti.

Ukrayna ordusundaki Gürcü savaşçılar, bölgenin özgürlüğü için savaştıklarına inanıyor
Ukrayna ordusundaki Gürcü savaşçılar, bölgenin özgürlüğü için savaştıklarına inanıyor
Ukrayna ordusundaki Gürcü savaşçılar, bölgenin özgürlüğü için savaştıklarına inanıyor

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Gürcistan, Ukrayna, Savaş, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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