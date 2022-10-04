Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika
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Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

04.10.2022 16:23
Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde 4, Harkiv bölgesinde de bir yerleşim birimini Rus güçlerinden geri aldığı bildirildi.

Ukrayna basınında yer alan haberde, Herson bölgesindeki Davydiv Brid, Starosillya, Novopetrivka, Dudçani yerleşim birimlerinin kontrolünün yeniden Ukrayna'ya geçtiği belirtildi.

Harkiv bölgesinde de Bohuslavka köyünün Rus güçlerinden geri alındığı ifade edildi. Öte yandan sosyal medyada Ukrayna güçlerinin söz konu yerleşim birimlerine girişini gösteren görüntüler yayımlandı.

Ukrayna ordusu, Harkiv, Herson ve Donetsk bölgelerinde Rus güçlerine karşı saldırı başlatmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

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Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika

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