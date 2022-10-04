Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy , dün yaptığı açıklamada, eylülden bu yana sadece Harkiv'de 450'den fazla yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Herson, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ukrayna ordusu, Herson ve Harkiv'deki bazı yerleşim yerlerini Rus güçlerinden geri aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.